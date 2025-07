Akciové trhy na vrcholu, zlato na rekordu, ceny bytů prudce rostou. Až jednoho zaráží, kde berou lidé tolik peněz, aby hnali ceny aktiv tak prudce nahoru. David a Martin v novém díle investičního podcastu MoneyPenny vysvětlují, proč to tak je a jak to ovlivňuje cestu za finanční nezávislostí. Podívali se také do historie, jak těžké kdy bylo vybudovat si pasivní příjem a jaká pravidla bylo a je vždy nutné dodržovat, aby se to podařilo.

Celý podcast najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.