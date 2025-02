Tenhle díl Generačního konfliktu je o jazyku. Zajímá vás, čemu z češtiny už nerozumí mladí a co nikdy nepoberou starší? Pozvali jsme lingvistu Ondřeje Bláhu, který nám fascinujícím způsobem vysvětlil, jak se to s vývojem jazyka má. Víte třeba, že některé výrazy, které mladí používají, mají kořeny v národním obrození? A z druhé strany: Požerou nakonec anglicismy češtinu? A byla by jí vůbec škoda? Jako bonus samozřejmě generační spor o přechylování a generická maskulina, či debata o tom, proč jsou čeština a polština navzájem směšné a jak to souvisí s návštěvou zoologické zahrady.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.