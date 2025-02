Na bitvě o kotle a krbová kamna, která teď zuří v české politice a médiích, je jedna věc hodně pozitivní: kdo zareagoval přesně tak, jak by měl? Kdo teď rozhodne o tom, jestli se pravidla pro topení v kotlích a krbových kamnech opravdu dramaticky zpřísní? A které české politické strany to vše přivodily? Vysvětlujeme taky, o co jde ve skandálu s lobbingem neziskovek za Green Deal. A proč Trumpovi leží v žaludku zrovna EU?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na Herohero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat