Co se to děje v Německu, kde v parlamentu poprvé od druhé světové války rozhodla o výsledku hlasování krajní pravice? Šéf CDU/CSU Friedrich Merz se rozhodl razantně přitvrdit proti nelegální migraci a využil k tomu hlasy AfD. Co dělá správně a v čem se naopak mýlí? A kam Německo nakonec může přivést? Čeští politici dokola opakují, že je potřeba omezit byrokracii, ale nejsou schopni říct jak. My politici nejsme, a tak jasně říkáme, jaké evropské předpisy zaslouží zrušit.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

