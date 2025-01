Společnost s napětím čeká, která velmoc si bude zase nárokovat které území, ale my se z velkého světa přesuneme do Malých Svatoňovic. Právě tam se totiž přesně před 135 lety narodil muž, který onomu velkému světu rozuměl. A také před některými jeho projevy varoval. Proč je stále dobré naslouchat Karlu Čapkovi? A co by si on myslel o dnešní době? I o tom je dnešní Ranní brífink se šéfem památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše Zdeňkem Vackem.

