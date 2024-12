Vánoční svátky jsou pro mnoho lidí spíš zdrojem stresu než klidné radosti. Křečovité uklízení, hysterické nakupování ústící v rodinné, často generační hádky pod stromečkem a tak dále. Jak si to ušetřit, nebo aspoň jak to všechno přežít? Jak se vyrovnat s povinnými návštěvami u příbuzných toužících nám sdělit své, mírně řečeno ujeté, náhledy na svět? Na co se neptat starších příbuzných, co raději nevnucovat mladším? O tom všem si ve vánočním speciálu Generačního konfliktu povídáme s psychologem Daliborem Špokem. Jo, a víte, co to byla „jolka“ a čím se za socialismu vyznačovaly kubánské pomeranče?

Nechybí ani zajímavosti a nové informace z pole generačních konfliktů. Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.