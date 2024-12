Inflační tlaky si podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové tento měsíc vyžádají přerušení snižování úrokových sazeb. Uvedla to v rozhovoru pro agenturu Reuters. Jestli tomu tak opravdu bude, se dozvíme ve čtvrtek o půl třetí odpoledne, kdy centrální banka oficiálně zveřejní stanovisko bankovní rady. Jaké faktory hrají pro další snižování sazeb a co naopak naznačuje, že základní úrok zůstane na čtyřech procentech? Nejen na to v Ranním brífinku odpovídá ekonom České spořitelny a předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

