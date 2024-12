O víkendu padl v Sýrii diktátorský režim Bašára Asada. Po letech zamrzlé války tak došlo k nečekaně rychlé změně – co by mohlo být jejím výsledkem, jaký vliv může mít dění v Sýrii na Evropu a jestli může současný vývoj přinést nějaké zajímavé příležitosti (nejen) pro český byznys – na to v Ranním brífinku odpovídá hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

