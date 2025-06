Dobrý den z Hospodářek, je úterý 24. června. Dnes se podíváme na valnou hromadu společnosti ČEZ, kde minoritáři jdou po státu jako psi, ale kdo ví, co jim to bude platné. Já jsem Petr Honzejk a poptám se na to našeho analytika Luďka Vainerta hned po několika převážně byznysových zprávách.

