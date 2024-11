Ti, kteří měli přijít, nepřišli. I tak by se s jistou nadsázkou a odkazem na už zlidovělý výrok Andreje Babiše z covidové éry daly shrnout důvody, které vedly k vítězství Donalda Trumpa. Průzkumy přitom byly nebývale vyrovnané, ale výsledek byl naopak poměrně přesvědčivý. V čem Kamala Harrisová ve finiši selhala a co naopak pomohlo Trumpovi? A jaký vliv měly sociální sítě a hlavně pak nejbohatší člověk planety Elon Musk. V Ranním brífinku to rozebírají reportéři HN Kristýna Matějková a Martin Ehl.

