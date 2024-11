Evropa už v minulosti měla mezi vrcholnými politiky jednoho vizionáře, jehož přístup by se nám teď tváří v tvář Donaldu Trumpovi hodil. Trumpův návrat do Bílého domu rozhodně nemusí automaticky být katastrofou, jak neustále slýcháme. Je to jen na nás, nikdo jiný to za nás neudělá. Co dělat, abychom se s Trumpem domluvili?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

