Kabinet Petra Fialy po třech letech vládnutí hlásí, že má z 90 procent hotovo. A koaliční předsedové se předhánějí v tom, kolik zelených fajfek už si zvládli odškrtnout. Jenže nezávislí experti nad tím kroutí hlavou. Místo velkých reforem totiž přišly jen drobnější a hlavně opatrné změny. Co se tedy v praxi opravdu povedlo a co jsou spíše prázdné proklamace? V Ranním brífinku na to odpovídá politický reportér HN Ondřej Leinert.

