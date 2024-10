Už za pár dní si Američané zvolí nového prezidenta. David s Martinem si do aktuálního dílu investičního podcastu Money Penny pozvali analytika a šéfredaktora finančního portálu Roklen24 Honzu Berku, aby s ním probrali, jak si nyní vedou finanční trhy a co by měl investor v souvislosti s volbami sledovat. Odhalíme, na jakého kandidáta trhy sázejí a jakým akciím či sektorům se bude dařit, když vyhraje jeden, nebo druhý.

Celý rozhovor najdete na platformách Gazetisto nebo Herohero.

Na platformách jsou k dispozici také aktualizovaná srovnání poskytovatelů DIP, dostupných nástrojů k zafixování zatím ještě relativně vysokých sazeb, portfolio tracker s investicemi Lukáše Nádvorníka, kalkulačky fixací u hypoték a další analýzy, srovnání a přehledy.