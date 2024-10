Před prodlouženým víkendem to byla vlastně banální zpráva, která zaujala spíš jen místní: silničáři začínají stavět nový úsek dálnice D7 u Slaného. Jenže je dost dobrých důvodů tady zbystřit: ještě během podzimu se začnou stavět i další a do Vánoc bude celá část od Prahy až po Postoloprty, tedy až za Louny, buď hotová, nebo aspoň rozestavěná. V roce 2027 by pak celá tahle část měla být funkční.

Takzvaná chomutovská dálnice přitom byla dlouho spíš otloukánek, na kterého nebyly peníze. Teď naopak nabízí nebývalou perspektivu. Co to třeba udělá s cenami nemovitostí, kde budou teď ty nejzajímavější koupě – a jak už se na dálnici navazuje místní ekonomika? Hostem Ranního brífinku je automobilový publicista a také velmi častý uživatel této dálnice Petr Vomáčka.

