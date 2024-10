Jedna věc může Jozefu Síkelovi zkomplikovat slyšení v Evropském parlamentu, kterým musí projít, aby se mohl stát eurokomisařem. Jde o záležitost, která souvisí s jeho působením na ministerstvu průmyslu. Máme ale i nové informace o tom, co si Česko vymohlo na Ursule von der Leyenové do příštích let – nejde jen o důležité posty pro Čechy v Bruselu, ale i o přísliby týkající se konkrétních politik. Řekneme vám taky, kam má namířeno Edita Hrdá, která v zimě skončí na postu české velvyslankyně při EU. A proč Petr Fiala dělá v Bruselu vše pro to, aby nepřišel do styku s cizími novináři?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

