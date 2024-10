Na to, aby nějaká banální událost opanovala veřejné dění i média, stačí někdy málo. A teď v říjnu to ukázala česká armáda. Cvičila fiktivní scénář, při kterém je NATO napadeno z Východu – nešlo však o samotný boj, ale spíš o to, co to způsobí v zázemí a v informačním prostoru.

A protože to cvičení pořádala 91. skupina informačního boje české armády, dokázala ho médiím prodat mnohem lépe, než bývá u armádních cvičení obvyklé. Nebo ještě přesněji – před zprávami z něj se nedalo v posledním týdnu dost dobře schovat. Co udělala armáda jinak a proč teď bude s influencery pracovat výrazně víc? Hostem Ranního brífinku je plukovník Ivo Zelinka, velitel 91. skupiny informačního boje Armády České republiky.

