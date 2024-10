Petrohrad, Montreal, Chicago, Filadelfie, Detroit. To je žebříček pěti největších hokejových arén na světě. Budou mu už za pár let vévodit východočeské Pardubice? Majitel tamního hokejového klubu Petr Dědek oznámil plán zaskočeným městským zastupitelům koncem září s tím, že má stát přes 10 miliard korun a kapacitu že má mít přes 22 tisíc diváků. To je přitom téměř čtvrtina počtu obyvatel Pardubic. Má takový megalomanský projekt smysl a šanci na realizaci, nebo jde spíš o snílkovské blouznění? V dnešním Ranním brífinku to rozebírá reportér HN Martin Biben.

