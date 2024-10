Ve společnosti panuje obsese mládím a naopak strach ze stárnutí, stáří. Jenže je to vlastně patologické. „Vůbec není důvod, jaký si to uděláš, takový to máš," říká v novém dílu podcastu Generační konflikt Zdeněk Svoboda, kterému je 78 let, jezdí po celé zemi, snaží se pomáhat seniorům v orientaci v současném mediálním guláši a měnit pohled celé společnosti na stáří. A pokud jde o autory podcastu, šestadvacetiletou Veroniku a pětapadesátiletého Petra, tak u nich se mu to povedlo dokonale.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.