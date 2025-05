Když na to nemám, tak si půjčím. S tímto přístupem fungují státy po celém světě. Například dluh USA k hrubému domácímu produktu dosáhl v roce 2024 více než 120 procent. Japonsko, které je největším věřitelem USA, je na tom ještě hůř. V obou zemích náklady na financování dluhu v poslední době rostou a existují obavy, že by Japonci mohli začít přesouvat peníze domů. Co by to znamenalo? Téma pro hlavního ekonoma skupiny Roklen Jana Berku.

