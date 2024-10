Zelená transformace je nutná, ale v Evropě ji děláme špatně. Jsme na cestě k tomu, abychom zchudli, a emise přesto nesnížili tak, jak je potřeba. Nápady na to, co dělat jinak, tu jsou, teď jde o to, aby je politici podpořili. Vysvětlujeme, co by se...

Bruselský diktát