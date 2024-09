Příprava do nevyzpytatelného světa – i tak se dá mluvit o skautu. Ten český je vůbec největší dětskou organizací v zemi, má kolem 76 tisíc členů a je dál na vzestupu. Zájem dětí i jejich rodičů je zjevně velký – a to tak, že ve velkých městech se u nejmenších v posledních letech sestavovaly dokonce pořadníky. Proč to tak je a jak na to vyzrát? Hostem Ranního brífinku je Ondřej Vokál – náčelník organizace Junák-český Skaut a taky specialista na výchovu dětí ve věku prvního stupně základní školy.

