Dobrý den z Hospodářek, je středa 11. září. Dnes se podíváme, co se děje v nemocnicích. Lékaři zase hrozí protesty a nepřekvapivě kvůli platům. O co jim přesně jde, co chtějí dělat a mají pravdu oni, nebo Válkovo ministerstvo zdravotnictví, které tvrdí, že k protestu není opravdu, ale opravdu žádný důvod? Já jsem Petr Honzejk a pokusím se na tyhle otázky odpovědět společně s kolegyní Michaelou Kubečkovou – hned po několika byznysových zprávách.

