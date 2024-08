Vládu čeká tento týden slušné peklíčko. Musí dokončit návrh rozpočtu na příští rok a zatím to vypadá, že to bude pořádná mela. Zkráceně řečeno: Na jednu stranu chce vláda šetřit, protože to slíbila v programu, a na druhou stranu chce dát všechno všem, aby neprohrála další volby. Já jsem Petr Honzejk, a co z toho může pojít, to se pokusím rozlousknout společně s Julií Hrstkovou.

