Možná vás tato informace uprostřed srpna překvapí, ale už za pět týdnů čekají Česko další volby – tentokrát do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Předchozí, červnové volby do Evropského parlamentu vynesly na politickou mapu Česka dvě nová uskupení – Motoristy s Přísahou a Stačilo. Jestli šlo o jednorázovou záležitost, nebo mají šanci svůj úspěch zopakovat, nejen na to v Ranním brífinku odpovídá politický reportér Hospodářských novin Ondřej Leinert.

