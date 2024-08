Dobrý den z Hospodářek, je pátek 2. srpna. Dnes se podíváme na událost, která se v takovém rozsahu pravděpodobně odehrává poprvé od konce studené války. Výměna lidí, které na jedné straně zadržují Spojené státy a na druhé Rusko. Na jedné straně jsou to špioni, na druhé disidenti, novináři a tak dále. O co přesně jde a proč se to děje zrovna teď, rozebereme za chvíli s kolegou Martinem Ehlem. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika dobrých byznysových zprávách!

