Zatímco dříve platilo, že mít dobrého pediatra je zázrak, dnes musejí být rodiče skromnější. Zázraku se totiž téměř rovná to, když pro své děti mají alespoň nějakého pediatra nebo pediatričku. V posledních letech zmizely po celé republice téměř čtyři stovky ordinací praktiků pro děti a dorost a situace je tristní. Výhled do budoucna je přitom ještě horší, brzy už totiž budeme moct chybějící lékaře počítat nikoliv ve stovkách, ale spíš v tisících. Proč to tak je a hlavně co se s tím dá dělat, to v Ranním brífinku vysvětluje zástupkyně šéfredaktora HN Michaela Ryšavá.

