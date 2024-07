Myslet si, že majitel fotovoltaické elektrárny zbohatne na prodeji přetoků do sítě, je podle něj hloupost. Kouzlo tkví v načasování. I proto teď Jan Kakos ze společnosti Bidli Technologie přichází na trh s chytrým řešením, díky kterému mohou domácnosti sluneční energii do sítě prodávat na spotovém trhu. Uspořit tak podle něj jde zhruba třetina nákladů. O detailech mluvil v dalším díle podcastu Green Deal.

„Nejvyšší cena energie je v době špičky, tedy ráno a večer, když se rodina vrátí z práce. Přes den, kdy soláry elektřinu nejvíc vyrábí, a pro domácnost je tedy ideální ji prodávat, protože nikdo není doma, se to naopak moc nevyplatí,“ popisuje Jan Kakos. „Často se tak stává, že lidé prodávají přetoky i za záporné ceny,“ dodává. Na český trh proto přišel s řešením, kdy software díky chytré technologii dokáže odložit spuštění některých spotřebičů tak, aby mohl na spotovém trhu prodávat za výhodnou cenu. „Typicky to vypadá tak, že se třeba elektromobil nabije ve dvě ráno,“ popisuje manažer.

Aby taková „chytrá krabička“, kterou si domácnosti namontují ke svému elektroměru, fungovala co nejlépe, musí podle něj systém pracovat se třemi proměnnými. „Náš software sleduje a vyhodnocuje předpověď počasí, energetické chování domu, ale den dopředu taky známe ceny na spotovém trhu. Systém si pak sám řekne, kolik vyrobené energie a v jaký čas prodat, aby to bylo pro domácnost nejvýhodnější,“ vysvětluje Kakos mechanismus, který řídí spotřebu celé domácnosti. To vše ale pro solárníky znamená další investici, typicky v řádech nižších desítek tisíc korun.

