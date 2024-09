Česku se daří zateplovat. A to navzdory faktu, že tuzemský bytový fond patří mezi ty vůbec nejstarší v Evropě. Podle dat ČSÚ je v zemi celkem 156 tisíc bytových domů a jeden milion rodinných, které byly postaveny ještě před rokem 1980. Drtivé většině z nich přitom chybí zateplení. Častěji jde o problém vesnic a chudých krajů. I tak ale Česko patří společně se Slovenskem a Rakouskem mezi evropské lídry v oblasti zateplování. Kde by majitelé domů měli začít? A je třeba znovu zateplit dům, který svou polystyrenovou obálku dostal už v devadesátkách? Nejen na to odpovídali v nejnovějším dílu podcastu Green Deal Marcela Kubů a Pavel Svoboda z Aliance Zatepujeme Česko.

