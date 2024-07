ODS se v Evropské unii dopracovala do unikátní pozice, v které není, s jedinou výjimkou, žádná jiná evropská strana. O co jde? Jak je to s tak zvaným českým Green Dealem a jak ve skutečnosti zasáhne naše peněženky? A bylo by pro nás lepší, aby byl americkým prezidentem Donald Trump, nebo Kamala Harrisová?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

