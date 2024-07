První třetina prázdnin jde do finiše, ale to nejzajímavější na 19. červenci se počítá spíš na poločasy. Fotbal. Večer otvírá svoje brány další ročník české ligy. Letos slibuje mimořádnou zápletku – půjde v něm o tolik peněz, jako zřejmě nikdy předtím. Jak se to vlastně stalo, že se soutěž, která byla spíš bezednou studnou na peníze mecenášů, proměnila ve slušně ekonomicky fungující podnik? A proč je fotbalový klub najednou tak zajímavá investice?

Odpovídáme s Michaelem Marešem. Debata dvou ekonomických reportérů, kteří před lety začínali ve sportu a dodnes mají rádi i jeho byznysovou stránku.

