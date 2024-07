Není to ten nejpravděpodobnější scénář, ale stát se to může: Co když Francie spadne do dluhové krize, podobně jako Řecko? Už má Andrej Babiš mobil na Marine Le Penovou? A proč se Petr Fiala vložil do vyjednávání o tom, kam v Evropě zamíří Filip Turek? Vysvětlujeme ale i to, proč zatím vláda doslova zpackala výběr českého eurokomisaře a jaké to může mít následky. Nebo z jakého důvodu je na britských silnicích víc děr než na cestách ve Středočeském kraji.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero nebo Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/