Jak se vyznat v tom, co je podstatné a co je jen pěna dní? V záplavě informací je to stále těžší, a tak vám na léto nabízíme tipy na 16 knih a jeden podcast, které považujeme za důležité a zajímavé. Ondřej Houska a Michal Půr se skoro vůbec neshodnou. :)

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Citovaná doporučení:

All-in Podcast, In conversation with President Trump

Peter Baker-Susan Glasser, The Divider: Trump in the White House

Daniel Brössler, Olaf Scholz: Ein deutscher Kanzler

Eric Cline, 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Niall Ferguson, Colossus: Vzestup a pád amerického impéria

Niall Ferguson, Britské impérium

George Friedman, Ohrožená Evropa

Michel Houellebecq, Zničit

Michel Houellebecq, Podvolení

Michel Houellebecq, Serotonin

František Kotleta, Legie 10: Plameny války

Robert Kvaček, Historie jednoho roku (1936)

Robert Kvaček, Poslední den: Mnichov-Praha, konec září 1938

Douglas Murray, Podivná smrt Evropy

Ben Shapiro, Jak zachránit západní civilizaci

Wolfgang Schäuble, Erinnerungen: Mein Leben in der Politik

Martin Wolf, The Crisis of Democratic Capitalism (v září vyjde i česky)

Podpořit nás můžete na HeroHero nebo na Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/