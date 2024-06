Obří pražské autobusy mají problémy – to byly titulky konce letošního března. Ale situace se vyvíjí – a my se na linku vedoucí na pražské letiště podívali s tříměsíčním odstupem znova. A je to zajímavá podívaná: jde o slušně fungující spojení, na kterém se problémy postupně odstraňují.

Stojí tedy za to, abyste letos na letiště jeli metrem a pak trolejbusem? Šli jsme si promluvit s radním Prahy 6 Ondřejem Matějem Hrubešem, který se MHD dlouhodobě věnuje.

