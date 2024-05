Tenhle díl podcastu Generační konflikt je opravdu ostrý. Zástupci generace boomerů a generace Z si v něm vyříkávají postoj ke klimatickým změnám. Co si kdo o kom myslí? Jaké prostředky se dají použít k upozornění na problém a jaké už jsou přes čáru? Co vadí boomerovi Petrovi na polévání Mony Lisy polévkou a na představě, že je lepší kvůli klimatu nemít děti? A jak se k tomu staví mladí lidé – vysokoškolačka z Univerzit za klima Tereza Martinovská a středoškolák z iniciativy Fridays for Future Tadeáš Pospíšil? Poslali by za „klimatické zločiny“ někoho do vězení a všechny boomery na hanbu, nebo je to složitější?

Generační konflikt s Tadeášem Pospíšilem a Terezou Martinovskou

