Dobré jitro z Hospodářek, je pátek 31. května, čeká nás typicky jarní víkend s přeháňkami a narozeniny slaví střelci Clint Eastwood a Viktor Orbán. Eastwoodovi je úctyhodných 94 let, Orbán má jednašedesát. Pojďme na ekonomiku, dnes se dozvíme nezaměstnanost za duben, detaily českého HDP za první čtvrtletí a v České Lípě se otevře nové koupaliště. Proč to uvádíme? Je to největší investice v novodobé historii města s cenovkou 300 milionů korun a malý tip na léto. Od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.

Hostem dnešního dílu podcastu je Ladislav Brázdil, zakladatel miliardové strojírenské společnosti ZLKL z Loštic, která vyrábí nejen pro automobilový průmysl. Popisuje aktuální stav české ekonomiky, viděno přes konkrétní zakázky a budoucí investice společnosti, která chce pro své zaměstnance mimo jiné začít stavět stovku bytů. Brázdilovi a jejich ZLKL byli loni vyhlášeni jako nejlepší rodinná firma roku v soutěži Firma roku a živnostník roku, kterou mediálně podporují Hospodářské noviny.

