Akcie americké automobilky Tesla ztratily od začátku roku více téměř 30 procent, prodejní čísla za první kvartál zůstala výrazně za očekáváními, firma navíc zažívá personální otřesy v nejvyšších patrech. K tomu výrazně zpomalil razantní růst zájmu o elektromobily z předchozích let. Co se v Tesle a vůbec na celém trhu s bateriovými vozy děje a jestli má aktuální situace pro výrobce nějaké řešení, na to v Ranním brífinku odpoví byznysový redaktor Ondřej Charvát.

