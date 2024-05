Green Deal jako jedno ze zásadních témat blížících se voleb do Evropského parlamentu. Nebo alespoň tak jej kandidující strany prodávají. „Je to téma nabité emocemi. Každý z nás ví, že dřív nebo později nějakým způsobem Green Deal zasáhne naše peněženky, a politici toho strachu zneužívají,“ říká Viktor Daněk z Institutu pro evropskou politiku Europeum. Nejen na to, proč podle něj nelze čekat konec Green Dealu a kde naopak mají země možnost ještě vyjednávat o plánovaných zelených změnách, se ptali Martin Ehl a Tereza Beránková.

„V současné legislativě je prostor pro úpravu pravidel pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035,“ zamýšlí se Daněk nad tématem, které teď kandidující politici řeší nejčastěji. Velké automobilky ale podle Daňka z podobné myšlenky nejsou moc nadšené, do vývoje technologií už investovaly nemalé prostředky a se změnami počítají i ve svých dlouhodobých plánech.

Naopak oblast, kterou změny zřejmě s největší pravděpodobností čekají, je podle Daňka ESG reporting. Ten by se už brzy měl dotknout i středně velkých firem, které se na novou zátěž v podobě nadměrného papírování připravují. „Pomohly tomu i nedávné protesty zemědělců. Ti poukázali na extrémní administrativní zátěž, která se na ně valí,“ říká Daněk. Rozsah změn, které podle něj celou oblast pravděpodobně čekají, si ale zatím netroufá komentovat. Záležet podle Daňka bude hlavně na síle a šikovnosti jednotlivých vyjednávačů.