Byl to před devíti lety pořádný poprask, když čeští poslanci rozjeli svůj boj za zvýšení dálničního limitu na 150 km/h. Napodruhé se jim to podařilo a od letoška platí – i když pořád jen na papíře. Jak to s tím bude dál, to vysvětlíme v čerstvém článku.

Přitom to má v téhle době spoustu dalších rovin: politickou, ekologickou, pro leckoho i rovinu svobody pohybu. Co z toho nakonec převáží? A o kolik víc „sežere“ auto, když jede na dálnici o dvacet kilometrů za hodinu rychleji? Hostem Ranního brífinku je automobilový publicista Petr Vomáčka.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.