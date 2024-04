Jak je to doopravdy s povinnými kvótami na přijímání uprchlíků nebo s údajnou výjimkou, kterou Česko z nového migračního paktu má? Vysvětlujeme, aby v tom už konečně bylo jasno. Máme taky informace o zákulisních jednáních o budoucnosti hnutí ANO v Evropě. Co rozhodne o tom, s kým se Andrej Babiš po eurovolbách spojí? Dozvíte se taky, kdy Česko dostane z Bruselu souhlas se stavbou dalšího jaderného bloku a jak válku na Ukrajině ovlivní nově schválená masivní americká vojenská pomoc Kyjevu.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Doporučená kniha: Hein de Haas, How Migration Really Works. A Factful Guide to the Most Divisive Issue in Politics

