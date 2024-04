Západ potřebuje získat na svou stranu co nejvíc zemí, soutěž o to je v plném proudu. Tradiční globalizace končí a kvůli tomu budeme chudší. Ale to rozhodně neznamená, že je vše špatně, říká Elisabeth Braw, autorka velmi úspěšné knihy Sbohem, globalizace. A vysvětluje proč. Evropská unie má podle ní řadu problémů, ale stále jde o mimořádně úspěšný projekt. Rozhovor, který nabízíme místo pravidelné Abecedy Bruselského diktátu, můžete poslouchat v českém překladu nebo se podívat na video v anglickém originále.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Podpořit nás můžete na HeroHero nebo na Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/