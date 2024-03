V Evropě se o slovo hlásí nová důležitá mocnost, nebo lépe řečeno staronová. Polsko až dosud boxovalo výrazně pod své možnosti a byla to jeho vlastní vina. To se ale nyní zásadně mění. Co to přinese do česko-polských vztahů a budou ještě Češi ve Varšavě někoho zajímat? Odpovíme v Ranním brífinku.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.