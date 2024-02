Podpora nájemního bydlení je v Česku spíš rétorická než reálná. Podle poslední zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu stát vynakládá na podporu bydlení miliardy, na trh s bydlením to má ale jen okrajový vliv. Zákon o sociálním, dostupném či podporovaném bydlení zatím politici neschválili, poslední pokus o podporu výstavby sociálního bydlení ze Státního fondu podpory investic dopadl tragicky:

Dotačně-úvěrový program Výstavba pro obce, zaměřený na výstavbu sociálních a dostupných bytů, měl zajistit a zlepšit bydlení nejméně 2375 domácnostem. Na konci roku 2022 se dokončila necelá desetina.

Co chystá ministerstvo teď a proč by se situace konečně měla změnit, tak o tom se v Ranním brífinku bavíme s Vítem Lesákem, vedoucím oddělení koncepce dostupného bydlení na ministerstvu pro místní rozvoj. Podmínkou změn je dohoda s Evropskou komisí, která by měla přijít na jaře, na podzim pak přinese peníze.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.