Jako Evropané patříme k nejbohatším lidem na planetě, a přesto jsme starost o naši bezpečnost svěřili jiným. To je absurdní situace, která končí, ať už bude příštím americkým prezidentem kdokoliv. Evropa je mnohem silnější než Rusko a má na to, aby mu čelila. Co přesně musíme udělat? A dozvíte se taky nové informace o české snaze postavit nové jaderné bloky nebo o tom, proč výroba aut se spalovacím motorem v roce 2035 dost možná neskončí.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl je dostupný na Herohero nebo na Gazetisto.

Doporučená kniha: John Bolton, The Room Where it Happened. A White House Memoir