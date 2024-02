Jak se ty časy mění. Před minulými volbami do Evropského parlamentu byly v Evropě hlavním tématem změny klimatu a nutnost s nimi něco velmi razantně udělat. Teď ne že by toto téma zmizelo, ale dostalo se do stínu jiných. A to Česku z hlediska jeho fungování v Evropě velmi vyhovuje. Víc uslyšíte v Ranním brífinku.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.