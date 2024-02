Česko v Evropě hlasitě bojuje za jadernou energii. Ale když dojde na činy, tedy na stavbu nových jaderných bloků, má s tím obrovský problém. Přinášíme detaily a vysvětlujeme, proč je v podstatě jisté, že budeme velmi brzy elektřinu dovážet – na čemž samo o sobě není nic špatně. A pamatujete si, co je to világoš? Jeden pořádný világoš schytal v Bruselu Viktor Orbán. Dozvíte se, kdo se o to nejvíc zasloužil a proč je nesmysl útočit na Petra Fialu, že u toho nebyl. A o co jde protestujícím zemědělcům a proč někteří zelení přišli o poslední zbytky soudnosti?

