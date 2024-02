Známe to asi všichni. Kamion v pravém pruhu jede osmdesátkou a kamion v levém jede osmdesát dva. A když se pak ještě přidá nehoda, může být dálnice neprůjezdná dlouhé hodiny. Naposledy se to stalo ve sněhové kalamitě těsně před Vánoci. Silničáři už loni zakázali předjíždění na prvních částech D1, větší změna má ale přijít až letos na jaře. Kde všude tedy bude zákaz platit a co na to říkají sami dopravci, to v Ranním brífinku vysvětluje expert HN na dopravu Jan Beránek.

