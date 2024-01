Řekněme si to úplně narovinu – potřebujeme silné Německo, a to nejen ekonomicky. Musí být v Evropě lídrem, řeči o jeho nebezpečné dominanci jsou nesmysly. Jenže Němcům jako by se teď hroutil svět, na kterém založili své bohatství. Co se v Německu děje a jak z toho ven? Dozvíte se ale i to, proč má prezident Petr Pavel ohledně Izraele mnohem větší smysl pro realitu než vláda. A co je špatně s Green Dealem a jak ho dělat jinak?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.