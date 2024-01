Chtěli byste, aby vaši fotku sdílel na sítích Jaromír Jágr? Kolegovi z Hospodářských novin Michaelu Marešovi se to poštěstilo. Bylo to však v souvislosti se sporem o to, jestli má za Jágrovo hokejové Kladno chytat brankář Julius Hudáček, který předtím v době ruské invaze na Ukrajinu působil v ruské KHL. Co stálo za tím, že Jágr Hudáčka nakrátko angažoval? A jak tento fantastický hokejista reaguje pod tlakem nebo jak vnímá věci mimo hokejový stadion? Uslyšíte v dnešním Ranním brífinku.

