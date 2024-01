Gymnázia platí dlouhodobě za výběrové školy pro nadanější žáky. V Praze a dalších velkých městech to podle všeho stále je, v některých regionech se na ně ale už teď dostávají trojkaři, nebo dokonce čtyřkaři. A podle ministerstva školství se má jejich kapacita v příštích letech ještě zdvojnásobit. Jestli je to správná cesta, co si od toho stát slibuje a jak by to mělo v praxi vypadat, o tom v dnešním Ranním brífinku mluví expertka HN na školství Markéta Hronová.

