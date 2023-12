Může to vypadat jako velmi smutná ironie osudu. Zatímco Česko zažilo nejhorší útok masového vraha ve svojí novodobé historii, poslanci by měli už příští měsíc finálně schvalovat vládní novelu zákona o zbraních, která má ambici podobným tragickým případům zabránit. Přináší zpřísnění v několika zásadních bodech, o nichž se mluví i v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě. Ostatně když ministr vnitra Vít Rakušan těsně před Vánoci hlavní principy novely vyjmenovával, působilo to, jako by byla psána právě v prvních hodinách po útoku. Co tedy přináší, to v povánočním Ranním brífinku vysvětluje politický reportér HN Ondřej Leinert.

